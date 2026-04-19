Presentación de «Carbonara con nata»

La librería Cronopios de Pontevedra organiza un encuentro el martes 21 de abril con el periodista Javier Brandoli. El corresponsal presentará «Carbonara con nata», a medio camino entre un ensayo político y un libro de viajes, un entretenido texto sobre la aldea global del siglo XXI. La presentación tendrá lugar a las 19 horas con entrada libre.