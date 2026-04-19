Medio ambiente
Verdadera pasión por la segunda mano en Pontevedra
La pasarela Xosé Adrio Barreiro acogió el mercadillo Segundo Premio, con una de las ediciones más exitosas hasta el momento de esta actividad pensada para el consumo responsable
El mercadillo de venta y trueque Segundo Premio celebró ayer una de sus ediciones más exitosas sobre la pasarela Xosé Adrio Barreiro. La cita, en horario de mañana, congregó a numerosos puestos y público, que se acercó curioso y terminó comprando alguno de los artículos.
Segundo Premio es una iniciativa de la Concellería de Promoción Económica del Concello de Pontevedra, pensada para que particulares pongan a la venta y den una segunda oportunidad a ropa, calzado, complementos, artículos decorativos del hogar, juguetes... Se trata de construir entre todos un planeta más respetuoso con el medio ambiente a través de un consumo responsable.
Además, desde el gobierno local se destaca también que es una iniciativa pensada para dar vida los barrios de la ciudad, de ahí que previamente haya pasado por otros como O Gorgullón.
Es por ello, que además de los puestos que los particulares solicitan para poder vender e intercambiar, también hay actividades pensadas para toda la familia, con juegos, música y otras sorpresas.
Natalia González es una de las compradoras que se pasó este sábado por Segundo Premio. «Me gusta muchísimo curiosear en este tipo de ferias y mercadillos. No siempre acabas comprando, pero siempre ves algo interesante que te puede llegar a interesar. Deberíamos pensar más cuando vamos a comprar ropa o complementos qué va a pasar con ellos cuando ya nos cansen. Estas ferias son una buena opción para no comprar y tirar sin más».
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