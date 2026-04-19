Juan Carlos I vuelve a navegar en Sanxenxo en la segunda jornada de regatas
R. P.
Sanxenxo
Juan Carlos I ha vuelto este domingo a navegar, acompañado de su hija la infanta Elena, en Sanxenxo, en la segunda jornada de regatas del Trofeo Xacobeo.
Sobre las 12.30 horas de este domingo el padre de Felipe VI se ha embarcado en la lancha "Cristina", con el objetivo de seguir de cerca este último día de competición.
Igual que en la jornada del sábado, Juan Carlos I ha estado acompañado de su hija la infanta Elena, así como de su amigo y regatista Pedro Campos.
Este es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a Galicia.
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