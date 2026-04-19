Prevención
Una campaña con forma de excremento en una charla sobre cáncer de colon
Pontevedra
Más de 500 folletos con forma de excremento han aparecido en distintos puntos de Pontevedra para anunciar una charla abierta sobre prevención del cáncer de colon que se celebrará el 21 de abril en el IES Valle-Inclán. La cita contará con la especialista María Pellisé, jefa de Endoscopia del Hospital Clínic de Barcelona y presidenta de la Asociación Española de Gastroenterología.
La jornada busca reforzar la concienciación sobre el cribado de este tumor, uno de los más frecuentes. Un día después, la experta impartirá en Montecelo una sesión para profesionales sobre endoscopia avanzada.
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