Los cambios de Rubén Domínguez propician la goleada del Pontevedra (1-4) en Guadalajara

El Pontevedra recupera la tercera plaza con una actuación estelar de los hombres de segunda línea. Los granates vencieron 1-4 al Guadalajara con un recital de Rubén Domínguez y el impacto de los cambios en la segunda parte. Los goles de Luisao, Resende —que también sumó una asistencia— y Compa fueron la clave para desatascar un segundo tiempo que se preveía complicado para los lerezanos, que vieron neutralizado el tanto inicial de Diego Gómez con un gol de rechace, ya en el descuento, de David Amigo.

Tras el pitido inicial, los dos equipos fueron entrando poco a poco en el partido, con interrupciones constantes que ralentizaron el ritmo de juego. Sin embargo, el primer gol de la tarde no se hizo esperar. David Gil conectó con Diego Gómez tras un gran robo de balón en zona de tres cuartos, para que el ourensano asestara un zurdazo raso al que no pudo llegar Dani Vicente. Los de Rubén Domínguez se adelantaban en el marcador y se colocaban de nuevo en la tercera plaza.

Desde el tanto hasta los minutos finales del primer tiempo, la contienda atravesó una fase sin apenas ocasiones, con los granates proponiendo y defendiendo un valioso resultado. Pero cuando parecía que los lerezanos se iban a marchar por delante al descanso, Unax Álvarez, con una jugada maradoniana, obligó a lucirse a Marqueta, que, pese a una gran parada inicial, no pudo evitar el empate de Amigo, que cazó el rechace en el área pequeña sobre la bocina.

En los segundos 45 minutos, el arranque de los locales fue muy superior al del conjunto granate, que rozó encajar el segundo en varias ocasiones. Por ello, Domínguez se vio forzado a darle una vuelta de tuerca al encuentro con un triple cambio. Ballardo, Luisao y Compa se sumaron al choque. Y el técnico volvió a dar con la tecla un día más, ya que apenas diez minutos después, Luisao dejaba en el suelo al guardameta rival para volver a adelantar al Pontevedra.

Los aficionados del Pontevedra durante el gol de Luisao. / FdV

Durante la celebración del venezolano con los aficionados granates desplazados, la valla de seguridad cedió y varios de ellos acabaron dentro del campo. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos. El único perjudicado fue el propio Luisao, que fue amonestado por el colegiado del encuentro por causar el alboroto en la grada.

El gol llegó en el peor momento de los visitantes, cuando Unax Álvarez había estrellado un disparo en el palo apenas unos minutos antes. El tanto cambió la dinámica del partido por completo. Poco después, Rubén Domínguez volvió a intervenir dando entrada a Resende en lugar del goleador Diego Gómez. Y para el portugués fue entrar y besar el santo, ya que el primer balón que tocó, a pase de Alain, se fue al fondo de las mallas para poner tierra de por medio en el marcador con el 1-3.

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Pese al abultado resultado, los granates no se detuvieron y Compa, también salido del banquillo, puso la guinda del pastel en el minuto 89 tras una asistencia de lujo del recién incorporado Resende. Así, los de Rubén Domínguez recuperaron la tercera plaza del Grupo I de Primera Federación y superan el medio centenar de puntos, con 52, a falta de cinco jornadas para la conclusión de la temporada regular.