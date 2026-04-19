La Boa Vila recuerda a Escudeiro

La Asociación Deportiva Libélulas BCS Pontevedra rindió homenaje este sábado a Ramón Escudeiro en un acto celebrado a las 19.00 horas en el puente de O Burgo, en Pontevedra. La cita sirvió para recordar la figura del deportista pontevedrés, ajedrecista y judoka paralímpico, fallecido en julio de 2012, a los 20 años, a causa de un cáncer.

El homenaje puso el foco en la trayectoria deportiva y en la profunda huella que dejó Escudeiro, que destacó tanto en el judo adaptado como en el ajedrez para personas con discapacidad visual. En el tatami, fue varias veces campeón de España en la categoría de menos de 60 kilos y firmó uno de sus mayores éxitos internacionales al proclamarse subcampeón de la Copa del Mundo júnior de 2009, disputada en Hungría.

Las embarcaciones junto al puente de O Burgo. | GUSTAVO SANTOS

Su carrera en el ajedrez adaptado también fue brillante. Ramón Escudeiro logró varios campeonatos de España y, apenas dos días antes de su fallecimiento, conquistó un nuevo título nacional juvenil de la ONCE tras completar una actuación casi perfecta, con 8,5 puntos en nueve partidas.

Más allá de sus logros deportivos, Ramón Escudeiro fue recordado por su espíritu competitivo, su capacidad de superación y su comportamiento ejemplar dentro y fuera del tablero y del tatami.

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Con este acto, Libélulas BCS Pontevedra recupera su memoria en un espacio público y vuelve a vincular el deporte con el recuerdo, la superación y la visibilidad frente al cáncer, como ya hizo hace dos años con Maite Méndez, entrenadora y referente histórico del CB Arxil.