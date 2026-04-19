Alertan del repunte de la tuberculosis en Pontevedra

El reciente aumento de la incidencia de la tuberculosis, tras años de descenso, centró este viernes en Pontevedra buena parte del debate de la XXXI Reunión Galega de Tuberculose e Infeccións Respiratorias, un encuentro científico que reunió en la sede de Afundación a profesionales sanitarios para actualizar conocimientos sobre enfermedades respiratorias.

Durante la jornada se abordaron asuntos como la epidemiología de la tuberculosis en España, la evolución de los virus respiratorios, las secuelas que puede dejar esta enfermedad y las nuevas alternativas terapéuticas en patologías como las bronquiectasias.

Uno de los focos estuvo en la situación gallega. El doctor Luis Anibarro, de la Unidad de Tuberculosis del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, recordó que «históricamente fue una enfermedad con una incidencia muy elevada en nuestra comunidad», aunque precisó que los programas de control permitieron reducirla hasta niveles próximos a los del conjunto del Estado.Aun así, advirtió de que «en los últimos años se detectó un cierto incremento de esta incidencia», por lo que consideró necesario mantener la vigilancia y reforzar la prevención y el diagnóstico precoz.

El especialista recordó además que se trata de una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por vía respiratoria y que «puede afectar a cualquier persona», aunque resulta más frecuente entre colectivos vulnerables, como pacientes con patologías previas, inmunosupresión o dificultades de acceso al sistema sanitario.

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La reunión también puso el foco en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El jefe de sección de Neumología del CHUP, Adolfo Baloira, señaló que el área sanitaria cuenta con unos 15.000 pacientes con EPOC y que el servicio atiende unas 600 nuevas consultas al año por sospecha de esta dolencia. Según explicó, «cerca del 80% de las causas que provocan la EPOC se deben al tabaco», con especial incidencia en mujeres.