Mini BTT Montes de Salcedo
10 años de pasión por rodar en la montaña
La prueba reunió este sábado a unos 400 corredores en una edición especial marcada por el estreno del XCO Montes de Salcedo y por la consolidación del monte pontevedrés como referente del BTT formativo
LaLa Mini BTT Montes de Salcedo celebró este sábado su décima edición, convertida ya en una de las citas más reconocibles del ciclismo de base en la comarca de Pontevedra. Dirigida a jóvenes de hasta 14 años, la prueba ocupó toda la mañana en el entorno forestal de Salcedo, donde el deporte formativo volvió a ser el gran protagonista de la jornada.
Este aniversario redobló además el simbolismo de una cita que, con el paso de los años, ha reforzado el vínculo entre el monte de Salcedo y la cantera del BTT gallego. No se trata de un escenario cualquiera: allí entrena cada sábado la escuela ciclista de base dirigida por el Farto, el mismo club que ha impulsado esta competición y que ha contribuido a consolidarla dentro del calendario deportivo de Pontevedra.
La jornada de la Mini BTT estuvo reservada para las categorías benjamín, promesa, principiante y alevín. La salida comenzó a las 10.00 horas y, tal y como avanzó Ramón Farto en la presentación previa, se cumplieron las previsiones de participación con unos 400 corredores en la Mini BTT y cerca de 250 participantes en la XCO Montes de Salcedo.
Esta segunda prueba, más rápida, vistosa y competitiva, está pensada para ciclistas a partir de 15 años y arrancó a las 15.00 horas. Precisamente, la combinación de ambas competiciones fue una de las grandes novedades de este décimo aniversario, ya que la conmemoración de la Mini BTT coincidió con la organización de la primera edición de la XCO Montes de Salcedo.
Sobre esta nueva cita, Ramón Farto ya había advertido en los días previos: «Para los que les gusta el ciclismo de montaña, es una prueba que, sin duda, no se pueden perder».
Más allá de la efeméride, la Mini BTT Montes de Salcedo volvió a poner el foco en lo esencial: la base, el aprendizaje y la afición temprana por la bicicleta de montaña. Todo ello en un entorno natural privilegiado, acompañado por el buen tiempo y por numerosas familias que se acercaron al monte de Salcedo para disfrutar de una jornada marcada por el deporte, la cantera y el futuro del BTT.
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