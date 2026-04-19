Buzoneo
10.000 folletos para explicar el proyecto definitivo de A Parda
El Concello detalla a los vecinos la evolución de las obras y confirma que habrá un skatepark
C. P. C.
El Concello de Pontevedra ha iniciado el reparto de 10.000 folletos informativos en A Parda y su entorno para trasladar a la vecindad los detalles definitivos del nuevo parque, llamado a convertirse en el mayor espacio urbano verde de la ciudad. La campaña arranca una vez completada la fase de movimientos de tierra –en la que se desplazaron más de 100.000 metros cúbicos de material– y la instalación de las redes de saneamiento y abastecimiento, mientras continúan los trabajos para dotar al ámbito de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.
La información distribuida aclara dos aspectos del diseño final: por un lado, se mantendrá el elemento de agua concebido inicialmente como punto de refresco para los usuarios, después de comprobarse que la presencia de agua en la parcela no respondía a un manantial natural, sino a una acumulación por falta de salida; por otro, el espacio para deportes urbanos se destinará en exclusiva a un skatepark de casi 1.100 metros cuadrados.
El proyecto, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, transformará más de 34.000 metros cuadrados con parque infantil, praderas, miradores, más de 1.500 árboles y arbustos, iluminación LED y más de 200 plazas de aparcamiento en superficie, además de dejar preparadas las conexiones para el futuro pabellón de A Parda.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla