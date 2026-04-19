10.000 folletos para explicar el proyecto definitivo de A Parda

El Concello de Pontevedra ha iniciado el reparto de 10.000 folletos informativos en A Parda y su entorno para trasladar a la vecindad los detalles definitivos del nuevo parque, llamado a convertirse en el mayor espacio urbano verde de la ciudad. La campaña arranca una vez completada la fase de movimientos de tierra –en la que se desplazaron más de 100.000 metros cúbicos de material– y la instalación de las redes de saneamiento y abastecimiento, mientras continúan los trabajos para dotar al ámbito de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

La información distribuida aclara dos aspectos del diseño final: por un lado, se mantendrá el elemento de agua concebido inicialmente como punto de refresco para los usuarios, después de comprobarse que la presencia de agua en la parcela no respondía a un manantial natural, sino a una acumulación por falta de salida; por otro, el espacio para deportes urbanos se destinará en exclusiva a un skatepark de casi 1.100 metros cuadrados.

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El proyecto, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, transformará más de 34.000 metros cuadrados con parque infantil, praderas, miradores, más de 1.500 árboles y arbustos, iluminación LED y más de 200 plazas de aparcamiento en superficie, además de dejar preparadas las conexiones para el futuro pabellón de A Parda.