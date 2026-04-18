Inclusión social
«Voces que conectan» y comparten experiencias en el CRE de la ONCE
Pontevedra
El Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra (CRE) acogió el Encuentro Intergeneracional «Voces que conectan». Se trata de una jornada de diálogo en la que participaron personas de distintas generaciones para compartir experiencias y construir miradas comunes sobre la discapacidad visual y la inclusión.
Participaron alumnos del CRE de la ONCE, del SEK International School Atlántico e investigadoras del Grupo de Investigación CIES, de la Universidade de Vigo y de la Universidade da Coruña (UDC), aportando todos ellos sus experiencias.
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