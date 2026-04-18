Bajo un mismo techo, a dos voces creativas

El eco de las conversaciones de sobremesa y el olor a óleo fresco parecerán impregnar los próximos días el Museo de Pontevedra. Hay historias vitales que se escriben con palabras, y otras que se libran, pincelada a pincelada, en la soledad compartida de un estudio. Eso es lo que destila la nueva apuesta de la institución provincial: un viaje a las entrañas de uno de los matrimonios más fascinantes de la escena cultural gallega del último tercio del siglo XX. Bajo el título Arte en parella, las salas acogerán desde el próximo día 30 hasta el 28 de junio una retrospectiva antológica dedicada a Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas, creadores que compartieron techo, vida y confidencias, pero que frente al caballete mantuvieron una radical independencia.

No hay mimetismo en los lienzos. La exposición comisariada por Cristina Villaverde Ruibal se propone tejer una narrativa visual que demuestra cómo, a pesar de la intensa relación personal que los unía, ambos artistas cultivaron líneas creativas dispares, defendiendo sus respectivas autonomías plásticas.

Para traducir esa dualidad al espectador, la muestra reunirá más de un centenar de obras, acompañadas de una serie de elementos físicos y testimonios de sus aportaciones literarias. Son las piezas de un rompecabezas tangible que certifican la posición central de esta pareja en la evolución de la pintura gallega contemporánea.

Pero la exposición no se queda muda colgada en la sala. Para ponerle voz, contexto y memoria a los trazos de Ruibal y Pérez Bellas, el Museo complementará la muestra con unas jornadas bautizadas como Tejiendo Pinturas. Serán dos tardes pensadas para rasgar la lona y asomarse al universo íntimo y creativo de la pareja. La primera de las citas está fijada para el jueves 28 de mayo, en una sesión que arrancará a las cuatro y media de la tarde y se prolongará hasta las ocho, donde tomarán la palabra investigadores y conocedores de su obra como Marga do Val, Graciela Baquero, Xosé Enrique Acuña y la propia comisaria, Cristina Villaverde Ruibal.

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El diálogo sobre su legado continuará unas semanas después, el viernes 19 de junio, al caer la tarde. A partir de las seis, José Varela Alén recogerá el testigo del análisis antes de cederle el espacio a Beatriz Ruibal, quien pondrá el broche a este ciclo con la presentación de una videocreación concebida de manera específica para la ocasión. Un formato actual para abrazar la memoria de dos pioneros que supieron conjugar el amor y la vanguardia sin perder nunca su propia voz.