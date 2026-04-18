«Reunimos liderazgo institucional, visión estratégica y compromiso comunitario»

La candidata al Rectorado de la Universidade de Vigo, Belén Rubio, presentó en Pontevedra la candidatura H2040, con la que concurrirá a las elecciones universitarias, y dio a conocer el equipo con el que aspira a dirigir la institución durante los próximos seis años. Rubio definió el grupo como «muy cohesionado» y aseguró que combina experiencia institucional, visión estratégica y compromiso con la comunidad universitaria.

Durante su intervención, enmarcó su propuesta en un momento de cambio para la universidad. «Estamos en una etapa decisiva, una etapa de transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales. Todo ello va a exigir muchísimo esfuerzo y nos plantea retos importantes para los próximos años. Somos conscientes de ello y estamos dispuestos a trabajar intensamente. Todo el equipo está profundamente comprometido con esta causa de H2040», afirmó.

La candidata situó entre las prioridades de su proyecto el refuerzo de los campus de Pontevedra y Ourense, la modernización de la gestión universitaria, la mejora de la comunicación interna y el aumento de la proyección social de la institución. También defendió un modelo de universidad «pública, plural, feminista, inclusiva e igualitaria» y subrayó que uno de los primeros objetivos de H2040 será el bienestar de alumnado, profesorado, personal investigador y personal técnico y administrativo. «Seguimos siendo la universidad de las personas», señaló.

En la estructura de gobierno planteada por H2040, la actual secretaria general, María José Bravo Bosch, continuaría al frente de ese órgano, con retos como «la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la transparencia y la participación». La decana de la Facultad de Comunicación, Emma Torres-Romay, asumiría la Vicerrectoría de Comunicación y Normalización Lingüística, con el encargo de «proyectar la Universidad hacia la sociedad y reforzar su identidad, con el gallego como un elemento estratégico». Pablo Cabanelas Lorenzo estaría al frente de Economía, Estrategia y Emprendimiento; Eva Lantarón Caeiro, de Estudiantado y Captación; y Alma Gómez Rodríguez, de Extensión Universitaria.

La candidatura reserva además un papel destacado a la gestión de infraestructuras, la internacionalización, la investigación y la transformación digital. Félix Quinteiro Martínez estaría al frente de Infraestructuras y Sostenibilidad; Iago Pozo Santiago asumiría Internacionalización y Cooperación al Desarrollo; Javier Roca Pardiñas, Investigación y Transferencia; Adela Sánchez Moreiras, Organización Académica y Titulaciones; y Luis Álvarez Sabucedo dirigiría una nueva Vicerrectoría de Transformación Digital, orientada a la digitalización y a la simplificación electrónica de procesos.

El equipo se completa con Javier Rodríguez Rajo, que opta a continuar al frente del campus de Ourense, y con Sara Domínguez Lloria, candidata a dirigir el campus de Pontevedra. Rubio situó entre las prioridades para Pontevedra la expansión del campus, la residencia universitaria y la consolidación del Campus Crea, mientras que para Ourense apuntó al impulso del Campus Auga, la captación de talento y el avance en nuevas titulaciones.

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La candidata también puso el foco en la igualdad y subrayó el carácter paritario del equipo. Según explicó, esta materia dependería directamente del Rectorado, con la intención de darle un carácter transversal. Rubio cerró la presentación apelando al compromiso de la comunidad universitaria y defendiendo que H2040 afronta esta cita electoral con «ilusión», «energía» y voluntad de reforzar el papel de la Universidade de Vigo en los próximos años.