La retranca y el fiúncho regresan a A Ferrería

La cuenta atrás para la cita más emblemática de la primavera pontevedresa ya está en marcha. La tradicional Festa dos Maios regresará a la plaza de A Ferraría el próximo 1 de mayo, recuperando una vez más el pulso de la calle con su mezcla inconfundible de humor, color y elementos naturales. La jornada festiva, impulsada por la Concellería de Festas con el propósito de blindar el patrimonio cultural y espolear el interés ciudadano por las tradiciones locales, arrancará a partir de las once de la mañana.

El pistoletazo de salida lo marcará el acto oficial de «Benvida ao maio». En esta edición, la responsabilidad de abrir la cita recaerá sobre Andrea Bayer. La reconocida actriz y directora, cuya trayectoria escénica está íntimamente ligada a los éxitos de la compañía Baobab Teatro, será la encargada de leer el pregón y poner voz a esta celebración que enraíza profundamente en la memoria colectiva de la ciudad.

Tras el pregón, el protagonismo pasará a las características estructuras de origen vegetal y a las afiladas coplas que competirán por el favor del jurado. El concurso, cuyo plazo de inscripción se mantendrá abierto a través de la sede electrónica del Concello hasta el próximo 30 de este mes de abril, cuenta este año con una bolsa total de 6.250 euros. El simple hecho de participar ya garantiza a cada grupo admitido una aportación fija de 150 euros. La competición se estructurará en las categorías de maio tradicional, cantigas, interpretación y coroa, en las que se repartirán galardones de 350, 300, 250 y 100 euros para los cuatro primeros clasificados. La organización ha reservado además un premio especial de 300 euros que el jurado otorgará a su discreción.

El certamen repartirá 6.250 euros en premios. Por participar cada grupo recibe 150

La normativa del certamen establece unos requisitos estrictos para garantizar la pureza de la celebración. Las bases exigen un rigor absoluto en la estética autóctona: los maios deberán mantener su clásica forma cónica, con alturas que oscilarán entre el metro y medio y los dos metros. Su decoración queda limitada de manera exclusiva a elementos de la tierra, entrelazando el indispensable fiúncho con pampillos, margaritas, naranjas, huevos y flores locales como calas o camelias. Esta misma composición tradicional es la que vertebra el cartel oficial de este año, que desnuda la estructura interior de madera para rodearla de la flora típica de la fiesta.

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Finalmente, y con el objetivo de asegurar el relevo generacional y la transmisión de las técnicas de montaje, el Concello ha respaldado de forma paralela un taller formativo que ha movilizado a las comunidades de Campañó, Tomeza, Xunqueira 1 y al colectivo A Pedreira.