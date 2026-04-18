La Policía Local detiene a un hombre por un presunto delito de violencia de género gracias a la alerta ciudadana
La Policía Local de Pontevedra detuvo en la madrugada del 11 de abril a un varón como presunto autor de un delito de violencia de género en el centro de la ciudad.
Los hechos se produjeron en torno a las 4.00 horas, después de que varios avisos alertaran de que una mujer estaba pidiendo auxilio en plena vía pública. Según relataron varios testigos a los agentes, habían visto a un hombre agredir a la víctima, sujetándola por el cuello mientras ella gritaba y pedía ayuda.
Cuando algunas de las personas presentes intentaron acercarse para intervenir, ambos abandonaron el lugar a la carrera. Sin embargo, poco después fueron localizados e interceptados por otra patrulla de la Policía Local en las inmediaciones.
Los agentes se entrevistaron por separado con la mujer, que se encontraba visiblemente nerviosa. Durante su declaración, confirmó que mantenía una relación afectiva con el presunto agresor desde hacía dos años y explicó que este se había mostrado violento de forma repentina y sin motivo aparente, llegando a agarrarla por el cuello.
La víctima también señaló que no era la primera vez que el detenido protagonizaba episodios de comportamiento violento similares.
Ante estos hechos, la Policía Local procedió a la detención del individuo, que fue puesto de inmediato a disposición judicial.
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