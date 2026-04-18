La Policía Local denuncia a 94 conductores en lo que va de 2026 por el uso indebido de plazas de movilidad reducida

En lo que va de 2026, la Policía Local de Pontevedra ha denunciado a 94 conductores por hacer un uso indebido de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Solo en la última campaña de control, desarrollada en abril, se propuso sanción para 26 personas y se retiraron 8 tarjetas.

Ante estos datos, la concelleira de Seguridade y Protección Cidadá, Eva Vilaverde, insistió en la necesidad de respetar estos espacios, al considerar que se trata de “una cuestión de solidaridad básica entre vecinos y vecinas”, y avanzó que se mantendrá una vigilancia específica sobre este tipo de infracciones.

La última campaña se llevó a cabo entre los días 6 y 12 de abril, con controles exhaustivos en turnos de mañana y tarde sobre un total de 253 vehículos. El operativo se saldó con 26 conductores denunciados: 18 por estacionar sin tarjeta y 8 por utilizar una acreditación no válida.

Además, la Policía Local intervino 8 tarjetas por distintos motivos. Cuatro fueron retiradas por uso fraudulento, dos por uso fraudulento al tratarse de fotocopias, una por estar caducada y utilizarse de forma fraudulenta, y otra por haber caducado.

Los agentes advierten de que la fotocopia de estas tarjetas puede constituir un delito de falsedad documental, motivo por el que ya se están instruyendo diligencias judiciales. Asimismo, durante este control de abril también se propuso sanción a un establecimiento comercial por no tener debidamente señalizadas sus plazas de movilidad reducida, una situación que, según la Policía Local, perjudicó a los usuarios.

Si se tienen en cuenta las tres campañas de control realizadas en lo que va de año, el balance total asciende a 94 conductores denunciados. La mayor parte de las sanciones, 83 en total, fueron por estacionar sin tarjeta o con una no válida. A estas se suman otras 8 por parar en las mismas condiciones, 2 por estacionar obstaculizando pasos rebajados y 1 por detenerse bloqueando estos accesos.

En este periodo de 2026, la Policía Local ha intervenido ya 19 tarjetas: 13 por uso fraudulento, 3 por estar caducadas, 2 por ser fotocopias utilizadas de forma fraudulenta —con diligencias judiciales en marcha— y 1 por estar caducada y haber sido usada de manera irregular.

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Eva Vilaverde reiteró que “respetar las plazas de movilidad reducida no es solo una cuestión de cumplir la norma, sino una cuestión de solidaridad básica entre vecinos y vecinas”. En este sentido, subrayó que ocupar espacios reservados sin necesidad o mediante tarjetas manipuladas “resta autonomía y calidad de vida a quienes realmente lo necesitan para vivir la ciudad”.