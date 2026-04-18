Poio cuenta con acabar las obras de la PO-308 a finales de este año

Las obras de humanización de la PO-308 a su paso por la parroquia de San Salvador avanzan «en plazo» con el objetivo de estar rematadas entre noviembre y diciembre. Así lo aseguró este sábado el alcalde de Poio, Ángel Moldes, que destacó la buena marcha de una actuación cofinanciada con la Xunta de Galicia y ejecutada por el Concello.

El regidor señaló que el desarrollo de los trabajos se ha visto condicionado por un invierno especialmente lluvioso, aunque recalcó que esa circunstancia no ha alterado la previsión general de la obra. En este sentido, explicó que buena parte de la intervención se centra en actuaciones menos visibles, pero fundamentales para el resultado final, como la reposición de servicios de telecomunicaciones, la retirada de cableado y otras mejoras técnicas.

Moldes puso en valor el trabajo de la empresa constructora (COVSA) y aseguró que el avance por fases «está permitiendo reducir las molestias a los vecinos». De hecho, recordó que ya se puede transitar por algunas aceras, mientras continúan los trabajos de reposición de empedrados y otros remates en distintos puntos del trazado.

El alcalde de Poio incidió en que se trata de una actuación de calado, en la que «luce menos» lo ya ejecutado porque una parte importante corresponde a infraestructuras subterráneas y servicios básicos. Aun así, defendió que el ritmo de ejecución es bueno y que las obras están respondiendo a lo previsto.

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Para que se pudiese llevar a cabo esta humanización, la Xunta cedió en 2025 la titularidad de esta zona de la carretera autonómica al Concello de Poio.