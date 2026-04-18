Los MIR aumentan un 26% respecto a 2022 y uno de cada tres serán médicos de familia

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés vuelve a reforzar este año su estructura asistencial y docente con una oferta de 63 plazas de formación sanitaria especializada, de las que 23 corresponden a Atención Primaria, un dato que sitúa a Medicina Familiar y Comunitaria como uno de los grandes ejes de la convocatoria. De este modo, uno de cada tres médicos internos residentes (MIR) trabajarán junto a médicos de cabecera o de familia. Se prevé que se incorporen en mayo.

Así lo destaca el subdirector de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, Jorge García-Borregón Millán, que pone el foco en la importancia de consolidar la capacidad docente del área no solo para atraer nuevos residentes, sino también para ganar prestigio y calidad asistencial. «Que salgan ofertadas todas las plazas posibles es una satisfacción», resume.

La oferta de este año confirma, además, el esfuerzo realizado en los últimos tiempos para acreditar servicios con capacidad docente, un proceso clave para poder incorporar médicos internos residentes. García-Borregón subraya que disponer de unidades acreditadas «da prestigio» al área sanitaria y obliga, además, a mantener a los tutores y a los propios servicios «al día de todo», lo que redunda en una mejora global de la atención.

En este contexto, el responsable sanitario recuerda que no todas las plazas acreditadas tienen por qué salir ofertadas cada año, ya que algunas especialidades se convocan de forma alterna. Esa es la diferencia entre capacidad acreditada y plazas finalmente incluidas en la oferta anual: el sistema no activa necesariamente todas las vacantes disponibles en cada convocatoria.

El área de Pontevedra y O Salnés ha avanzado de forma notable en ese terreno y, según explica García-Borregón, solo quedarían por acreditar Nefrología y Neurología, dos pasos que la dirección sanitaria confía en poder abordar a medida que mejoren los medios tecnológicos y estructurales vinculados al futuro nuevo hospital, el Gran Montecelo.

La convocatoria de este año vuelve a poner el acento en la Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con mayor número de plazas dentro de la oferta del área. Las 23 vacantes de Atención Primaria representan más de un tercio del total, en un momento en el que el sistema sanitario trata de reforzar un nivel asistencial «especialmente tensionado por la falta de profesionales y la elevada presión asistencial».

Para García-Borregón, esta distribución responde a una necesidad evidente: «Fortalecer la base del sistema sanitario y preparar al área para los nuevos retos asistenciales». En paralelo, el departamento trabaja ya en los preparativos de los próximos meses, con la incorporación de los nuevos residentes y los habituales actos de acogida y despedida que acompañan cada año el relevo generacional en los hospitales y centros de salud.

García-Borregón: «El Provincial puede ser un centro de salud integral»

Sobre el futuro del área sanitaria, Jorge García-Borregón sitúa el futuro del Hospital Provincial como una de las grandes cuestiones pendientes para la sanidad de Pontevedra. Su planteamiento pasa por una reforma integral del edificio que permita orientarlo hacia usos sociosanitarios y de refuerzo de la Atención Primaria.

A su juicio, el Provincial representa «una oportunidad para responder a una necesidad cada vez más visible: la atención a pacientes de edad avanzada, con deterioro cognitivo o con necesidades de cuidados prolongados, que no siempre encajan en un hospital de agudos». En este sentido, defiende que no resulta razonable mantener durante largas estancias en camas de alta complejidad a personas que precisan otro tipo de atención, más adaptada a su situación clínica y social.

Por eso, apuesta por que el inmueble pueda albergar recursos sociosanitarios, con programas coordinados entre el sistema sanitario y los servicios sociales, orientados especialmente a la población mayor y dependiente. La idea, sostiene, «permitiría optimizar recursos y mejorar la respuesta a un perfil de paciente cada vez más frecuente».

Junto a ese enfoque, García-Borregón también ve viable la creación de «un centro integral de salud, teniendo en cuenta la presión asistencial que soportan en la actualidad algunos dispositivos de Atención Primaria de la ciudad, como el Virgen Peregrina y A Parda». En su opinión, el Provincial podría convertirse en «un punto de apoyo clave para descongestionar centros ya muy cargados y ampliar la oferta asistencial».

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El subdirector de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, admite que sobre el edificio existen distintos intereses, entre ellos posibles usos vinculados a la universidad o a la ampliación de la escuela de Enfermería. Con todo, considera que esas opciones no tienen por qué ser incompatibles con un aprovechamiento sanitario del inmueble.