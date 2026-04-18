Juan Carlos I sale a navegar en Sanxenxo junto a la infanta Elena

Juan Carlos I volvió a salir este sábado a navegar en Sanxenxo, en una nueva jornada de regatas en aguas de la ría de Pontevedra. El rey emérito acudió al puerto deportivo acompañado por la infanta Elena, que se sumó a esta cita náutica en una de las imágenes más destacadas del día.

Padre e hija llegaron al muelle mientras la tripulación ultimaba los preparativos del barco antes de la salida al agua. La presencia de ambos volvió a centrar la atención en el puerto, coincidiendo con la celebración este fin de semana del Trofeo Xacobeo, una de las competiciones incluidas en el calendario del emérito durante su estancia en Galicia.

Pese a los problemas de movilidad que arrastra desde hace años, Juan Carlos I mantiene su vinculación con la vela y sigue participando en las jornadas náuticas de Sanxenxo, convertidas ya en una constante en sus visitas a las Rías Baixas.

La infanta Elena, por su parte, volvió a acompañar a su padre en una de sus citas más habituales en Galicia. No es la primera vez que coincide con él en Sanxenxo con motivo de las regatas, una actividad que ambos comparten desde hace años.

Juan Carlos I aterrizó en Vigo a mediados de semana y se instaló, como es habitual en sus visitas a Galicia, en la casa de Pedro Campos, patrón del "Bribón" y anfitrión habitual en sus estancias en Sanxenxo.

Además de su actividad en el mar, Juan Carlos I también ha aprovechado estos primeros días de visita para desplazarse a O Grove, donde ha sido visto en la marisquería D’Berto, uno de los locales que frecuenta en sus viajes a Galicia.

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Su estancia en Sanxenxo continuará este fin de semana con nuevas citas vinculadas a la competición, dentro de una agenda marcada una vez más por la vela como eje central de su paso por Pontevedra.