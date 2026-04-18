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Gastronomía

El GALP Ría de Pontevedra impulsa un nuevo taller de cocina con producto del mar

Las sesiones se celebrarán los días 23 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo en la Praza de Abastos

R. P.

Pontevedra

El GALP Ría de Pontevedra pondrá en marcha en la ciudad una nueva edición de sus talleres gratuitos de nutrición y cocina con productos del mar, una iniciativa orientada a fomentar hábitos de consumo responsables y a poner en valor los recursos marinos de proximidad. Las sesiones se celebrarán los días 23 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo en la Praza de Abastos de Pontevedra, en el primer piso, de 16.30 a 18.30 horas.

El taller, con aforo limitado e inscripción previa, combinará una parte teórica sobre dieta equilibrada, selección y conservación de alimentos y valor nutricional del pescado y el marisco, con otra práctica en la que los participantes elaborarán recetas con productos de la ría. La actividad cuenta con la colaboración del Concello de Pontevedra y se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GALP, alineada con los objetivos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

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Además, el GALP celebrará el viernes 24 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro Social do Mar de Bueu, un foro abierto de evaluación intermedia de su estrategia. El encuentro servirá para analizar las actuaciones impulsadas entre 2023 y 2025, periodo en el que se movilizaron más de tres millones de euros para proyectos vinculados al mar.

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