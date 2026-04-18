El GALP Ría de Pontevedra impulsa un nuevo taller de cocina con producto del mar

El GALP Ría de Pontevedra pondrá en marcha en la ciudad una nueva edición de sus talleres gratuitos de nutrición y cocina con productos del mar, una iniciativa orientada a fomentar hábitos de consumo responsables y a poner en valor los recursos marinos de proximidad. Las sesiones se celebrarán los días 23 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo en la Praza de Abastos de Pontevedra, en el primer piso, de 16.30 a 18.30 horas.

El taller, con aforo limitado e inscripción previa, combinará una parte teórica sobre dieta equilibrada, selección y conservación de alimentos y valor nutricional del pescado y el marisco, con otra práctica en la que los participantes elaborarán recetas con productos de la ría. La actividad cuenta con la colaboración del Concello de Pontevedra y se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GALP, alineada con los objetivos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

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Además, el GALP celebrará el viernes 24 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro Social do Mar de Bueu, un foro abierto de evaluación intermedia de su estrategia. El encuentro servirá para analizar las actuaciones impulsadas entre 2023 y 2025, periodo en el que se movilizaron más de tres millones de euros para proyectos vinculados al mar.