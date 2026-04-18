Patrimonio de Pontevedra
El Concello diseñará un proyecto para recuperar la Ponte do Couto
Una primera visita del concejal de Urbanismo y el arqueólogo municipal permite constatar el evidente deterioro
La idea es poder rehabilitar la histórica construcción este mismo año
El Concello de Pontevedra ha dado un primer paso para avanzar en la recuperación de la Ponte do Couto, sobre el río Gafos, una actuación reclamada desde hace tiempo por la asociación Vaipolorío. El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, confirmó a FARO que ya se realizó una visita inicial a la zona junto al arqueólogo municipal para comprobar el estado de esta estructura histórica.
Según explicó Oubiña, en la inspección se comprobó que al puente le faltan varias piezas, posiblemente desprendidas con el paso del tiempo a causa de las riadas o del tránsito por encima de la estructura. Algunas de esas piedras, indicó, se encuentran en las inmediaciones, aunque será necesario analizar con detalle cuáles pueden ser reaprovechadas en una futura intervención y cuáles pudieron haber sido arrastradas río abajo o haberse perdido.
La revisión también permitió constatar un importante deterioro del puente, que presenta daños derivados de actuaciones realizadas en el pasado. En concreto, se observaron restos de hormigón y pequeños aportes de cemento, introducidos en algún momento para facilitar el paso por la zona, lo que alteró el estado original del elemento patrimonial.
Hay que recordar que durante décadas estuvo en la zona un asentamiento chabolista y que la acumulación de chatarra se producía pasando con vehículos de un extremo al otro del río sobre el puente, de ahí su visible y grave deterioro.
Tras esta primera toma de contacto, la intención del área de Urbanismo es llevar a cabo próximamente una valoración más detallada de la situación. Oubiña subrayó la importancia de conservar y preservar la Ponte do Couto por su valor histórico y patrimonial, ya que incluso existe la hipótesis de que pueda tener un origen romano, «aunque por ahora no hay una confirmación definitiva».
En ese sentido, precisó que «será necesario desarrollar un proyecto y un estudio arqueológico que permita avanzar en el conocimiento del puente y determinar con mayor rigor su cronología y características». El edil apuntó que la primera inspección visual no basta para establecer conclusiones cerradas.
El alcalde, muy interesado
El concejal destacó además que el alcalde ha mostrado interés por esta actuación y que ve con buenos ojos que el proyecto pueda salir adelante, incluso, si puede ser, este mismo año. No obstante, reconoció que su ejecución dependerá también de las prioridades patrimoniales que el Concello tiene actualmente sobre la mesa, entre ellas otras intervenciones relacionadas con la Ponte do Burgo.
Pese a ello, Oubiña aseguró que el gobierno local quiere impulsar la recuperación de la Ponte do Couto y que trabajará para intentar hacerla realidad.
Precisamente, esta misma semana la asociación Vaipolorío envío esta petición a las tres administraciones competentes: Concello, Diputación y Xunta.
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