Día del Libro en el Museo
Acordes del Siglo de Oro
S. R.
Las partituras tomarán la palabra el próximo jueves 23 en el Edificio Castelao para conmemorar el Día del Libro. A las siete de la tarde, la poesía clásica y los acordes se fundirán en un recital que propone un viaje sonoro desde la literatura del Siglo de Oro hasta las letras gallegas. Sobre el escenario, la soprano canadiense afincada en Pontevedra, Bonnie Cooper, unirá su voz a las teclas de la pianista vilalbesa Carmen Carreiras Pita para traducir en música los versos de autores como Lope de Vega o Garcilaso de la Vega.
La audición está estructurada en tres bloques ininterrumpidos. Arrancará con las composiciones de Eduard Toldrá y Fernando Obradors, quienes envolvieron en notas los textos de la época dorada española, para desembocar finalmente en nuestra tierra. En este último tramo, el dúo rescatará la esencia de firmas como Rosalía de Castro o Antonio Noriega Varela, interpretando las clásicas adaptaciones creadas por maestros como Marcial del Adalid, Xosé Baldomir y Juan Montes. Una cita directa donde la literatura no se lee en papel, sino que se escucha en directo.
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