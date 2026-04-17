A Xunqueira se suma a «Plantando árboles con pinceles»

El colegio A Xunqueira acogió ayer una nueva jornada del proyecto educativo «Plantando árboles con pinceles», impulsado por Afundación para unir arte y sostenibilidad en los centros escolares. La actividad permite al alumnado participar en la creación de murales con temáticas medioambientales utilizando pinturas fotocatalíticas, concebidas para absorber gases contaminantes, al tiempo que promueve la concienciación sobre el cuidado del entorno de una forma participativa y colaborativa.

La propuesta se completa con talleres vinculados a la educación ambiental, como el pintado de bolsas de tela y, como novedad en esta edición, un taller de estampación con motivos relacionados con la protección de la naturaleza. El programa prevé superar al cierre de esta quinta edición los 217 murales.