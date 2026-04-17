Tres empresas optan a la gestión del Centro de Día Municipal Virxe do Carme. Se trata de Clece Mayores, Emocional Technologies 22 y Sacendi. El servicio salió a licitación por un importe total de 3,3 millones de euros, correspondiente a un contrato de cuatro años. Esta cifra supone un incremento de 700.000 euros respecto al contrato anterior, destinado principalmente a reforzar el personal y ampliar las horas en áreas como limpieza, cocina, trabajo social y enfermería.

Actualmente, el centro opera al máximo de su capacidad, atendiendo a 80 usuarios, y juega un papel fundamental en la conciliación familiar de otras tantas familias. El servicio ofrece una atención integral y polivalente, centrada en la estimulación de la comunicación, el fortalecimiento de la autoestima y la mejora de la calidad de vida de sus usuarios.