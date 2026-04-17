«Uno de los grandes problemas de la sanidad hoy día es la desigualdad territorial»

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Susana Aldecoa, participa en Pontevedra en el XXIII Encuentro PACAP, que bajo el lema «Territorios que cuidan, entornos que sanan» aborda la relación entre urbanismo, salud y equidad territorial, con la ciudad del Lérez como ejemplo de modelo urbano saludable.

—Es la primera vez que este encuentro se celebra en Pontevedra...

Sí, es la primera vez. Es un encuentro nacional y nunca antes se había celebrado en Galicia.

—El lema, «Territorios que cuidan, entornos que sanan», resulta muy llamativo. ¿Cuál es el objetivo de este congreso?

El encuentro pertenece al PACAP, el Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Este programa organiza encuentros anuales para abordar diferentes aspectos relacionados con la salud comunitaria de la ciudadanía. Este año hemos querido centrarnos en una cuestión muy concreta: la salud ambiental, la salud en las ciudades y en los pueblos, porque sabemos que el lugar en el que vivimos influye enormemente en nuestra salud y en nuestro bienestar.

—Es decir, que un territorio puede ser hostil o amable con nuestra salud.

Efectivamente.

—Y en ese sentido, Pontevedra parece la ciudad ideal para acoger una cita así...

Sí, sin duda. Yo soy de Vigo, conozco bien Pontevedra, y fue escogida con toda la intención. En cuanto pensamos en esta temática, vimos que era una ciudad con un modelo urbano ejemplar en muchos aspectos y queríamos resaltarlo como referencia para tratar todos estos temas en el mejor entorno posible.

—¿Qué debe tener una localidad para ser beneficiosa para la salud?

En primer lugar, un buen ambiente, un aire limpio, porque eso influye muchísimo en la salud. Además, hacen falta espacios en los que las personas se sientan cómodas y puedan socializar; zonas verdes; una vivienda adecuada; buenas comunicaciones; y un entorno que favorezca la actividad física, que permita caminar o usar la bicicleta y en el que el coche tenga el menor protagonismo posible. También son importantes los servicios, tanto educativos como sanitarios, y la posibilidad de disfrutar del aire libre. Hay muchos aspectos que se pueden trabajar.

—¿Qué colectivos son los más afectados cuando ese modelo no es el adecuado?

Todos somos vulnerables, pero hay grupos especialmente vulnerables. Las personas mayores, por ejemplo, porque muchas veces tienen una salud más frágil y se benefician especialmente de vivir en un entorno cuidado y saludable. Y también los niños, por muchos motivos. No solo por su salud presente, sino también desde el punto de vista de la promoción y la prevención. Si un niño crece en un entorno cuidador, aprende desde pequeño la importancia de mantener estilos de vida saludables.

—Y quizá eso también ayude a alejarlos un poco del abuso de las nuevas tecnologías.

Claro. Dentro del PACAP trabajamos también estos aspectos: el abuso de pantallas y redes, la salud emocional… Son cuestiones que hoy tienen mucho peso, porque las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas de manera muy profunda.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que con lo mismo no se puede hacer más, y cada vez hace falta hacer más en salud, porque la población envejece"

—Cuando se habla de desigualdad territorial y salud, ¿se está hablando también del medio rural y de la falta de acceso a determinados servicios, incluida la sanidad?

Por supuesto. Uno de los grandes problemas que tiene actualmente la sanidad en nuestro país es precisamente la desigualdad territorial. Hace falta un nuevo marco territorial, porque el actual está muy anticuado. Las áreas de salud, tal y como están dibujadas ahora, generan inequidades. Y esas inequidades no solo se producen entre territorios rurales y urbanos; también se dan dentro de una misma ciudad, entre unos barrios y otros.

—¿Qué habría que hacer?

Potenciar buenas comunicaciones, tanto físicas como tecnológicas, que permitan acceder a servicios completos. No puede haber diferencias en las pruebas diagnósticas o en las técnicas disponibles según vivas en un sitio o en otro, en un barrio o en otro.

—Siempre se dice que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. ¿Cómo valora su situación actual, especialmente en Galicia?

Estamos con muchísimas dificultades. Hay que actualizar el sistema e invertir. Llevamos mucho tiempo diciendo que con lo mismo no se puede hacer más, y cada vez hace falta hacer más en salud, porque la población envejece y, por tanto, los recursos necesarios para atenderla también tienen que ser mayores. Hace falta invertir, pero también actualizar el mapa sanitario y las carteras de servicios de todos los profesionales. Hay que incorporar nuevas categorías profesionales que pueden aportar muchísimo, por ejemplo en salud mental, nutrición o fisioterapia, donde ya existe trabajo, pero sigue siendo insuficiente. Hay muchos aspectos que debemos mejorar.

—¿La sanidad pública tiene futuro, en un contexto en el que siempre planea el temor a la privatización?

Noticias relacionadas

Por supuesto que sí. Tenemos una sanidad pública excelente y hay que cuidarla para no perderla, porque es una joya. En cuanto sales de España y conoces otros sistemas sanitarios, te das cuenta de las enormes diferencias. Eso hay que explicarlo una y otra vez, para no derivar hacia modelos privados que no van a ser equitativos y que harán que nuestra salud empeore, porque perderíamos toda la parte de prevención y promoción de la salud.

El salón de actos del Pazo da Cultura de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS