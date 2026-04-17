El PSOE critica la pérdida de ayudas y la falta de planificación en varias obras

El Grupo Municipal Socialista de Poio cargó contra la gestión del gobierno local al considerar que los sobrecostes y facturas pendientes en varias actuaciones evidencian una falta de planificación y de rigor. Los socialistas sostienen que el problema no se limita a la petición de un nuevo crédito, que sitúan en cerca de medio millón de euros, sino a un modelo de gestión basado en la improvisación, con proyectos mal definidos y desviaciones que, a su juicio, se repiten en obras como las de A Barca-PO-308, Casalvito-O Padrón y Vilariño.

El PSOE pone especialmente el foco en la actuación de Casalvito, en Combarro, al asegurar que el Concello solo solicitó 700.000 euros de los 1,2 millones disponibles en el plan de la Diputación, lo que, en su opinión, supone una oportunidad perdida para reducir la carga sobre las arcas municipales. El portavoz socialista, Gregorio Agís, acusa al ejecutivo de no aprovechar todas las subvenciones posibles.