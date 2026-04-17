Pontevedra se pone en hora

La Casa Consistorial de Pontevedra ha recuperado la actividad de uno de sus signos más reconocibles: su reloj. El mecanismo ya ha sido puesto en marcha en el histórico edificio diseñado por Alejandro Sesmero, devolviendo movimiento a una pieza que forma parte de la memoria urbana de la Boa Vila.

Dos operarios lo pusieron en funcionamiento este viernes en marcha, lo que permite a la ciudadanía poder alzar la vista para ver la hora en la Praza de España, eso sí, todavía de forma irregular. No se trata de una avería ni de un mal funcionamiento, sino del proceso normal de ajuste que requiere una maquinaria de contrapesos después de haber permanecido parada durante tanto tiempo.

La empresa encargada del mantenimiento de los edificios municipales, Elecnor, es la responsable de esta delicada puesta en marcha. Se trata de un trabajo minucioso, que no se resuelve en unas horas, sino a lo largo de varios días, ya que el comportamiento del reloj debe observarse y corregirse progresivamente. En este tipo de mecanismos, el equilibrio de los pesos resulta fundamental para garantizar que marque correctamente la hora y que no llegue a detenerse.

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Por eso, durante este proceso de calibración, los vecinos podrán ver al reloj en diferentes situaciones: en algunos momentos marcará bien la hora, en otros podrá adelantar o atrasar, e incluso llegar a pararse. La previsión de la empresa es que el reloj esté totalmente operativo en un plazo aproximado de quince días. Será entonces cuando esta pieza histórica pueda recuperar con normalidad su papel en la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de Pontevedra.