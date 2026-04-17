Obras de conservación, este verano, del pontevedrés Palacete das Mendoza

El Palacete das Mendoza, la principal sala de máquinas del turismo en las Rías Baixas, se prepara para su paso por el taller. La Diputación acaba de sacar a licitación un proyecto integral de conservación para su sede central, ubicada en el arranque de la zona monumental de la Boa Vila. La intervención, que cuenta con una inyección económica de 370.000 euros, busca atajar las patologías constructivas de un inmueble que, por su ubicación y uso diario, es la principal tarjeta de presentación para los miles de visitantes que recalan en la ciudad.

La hoja de ruta de los trabajos se centra en frenar el deterioro acumulado tanto en la envolvente del edificio como en sus estancias interiores. La actuación contempla el saneamiento y reparación de los muros de la fachada, la renovación de las carpinterías y la recuperación de las barandillas. Uno de los puntos críticos del proyecto será la intervención sobre el muro del cierre perimetral de la parcela, una estructura que en la actualidad presenta un avanzado estado de desgaste.

Más allá del plano puramente estético, las obras también persiguen una mejora sustancial en las condiciones de habitabilidad y salubridad de las oficinas.

La actuación contempla, entre otras medidas, el saneamiento y reparación de los muros de la fachada, la renovación de las carpinterías y la recuperación de las barandillas

El calendario que maneja la administración provincial sitúa el grueso de los trabajos en los meses de verano. Durante su comparecencia de este viernes, el presidente de la Diputación, Luis López, admitió que acometer la reforma en plena temporada alta puede generar ciertas incomodidades en el servicio de atención al público, pero justificó la decisión por la exigencia técnica de contar con una meteorología estable y seca para poder ejecutar con garantías los trabajos en el exterior del palacete.

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La conservación de este emblemático inmueble trasciende la mera obra pública para adentrarse en la propia estrategia del destino. López subrayó que el crecimiento del sector debe ir acompasado ineludiblemente con el cuidado del legado. Con esta inversión de 370.000 euros, el gobierno provincial pretende asegurar que el patrimonio histórico de la capital mantenga su vigencia operativa y continúe funcionando como un elemento identitario y motor de desarrollo para toda la provincia.