Luz verde a la rehabilitación del acceso a la Escola do Campo de Combarro

La Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Combarro ha aprobado el proyecto impulsado por el Concello de Poio para rehabilitar el pavimento del entorno de la Escola do Campo. La intervención pretende resolver los importantes problemas de accesibilidad que presenta actualmente la plaza de acceso al edificio, donde existe una pasarela de madera muy deteriorada y una superficie de grava que dificulta el paso y lo hace especialmente complicado para las personas con movilidad reducida.

El concelleiro de Patrimonio, Cándido Muíños, explicó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 43.685,92 euros y destacó que el visto bueno de la comisión era imprescindible al tratarse de un entorno protegido. Las obras afectarán a una superficie de 144 metros cuadrados e incluirán la colocación de pavimento de losa granítica y un sistema de recogida de aguas pluviales, siguiendo técnicas tradicionales e integradas en el casco histórico. El siguiente paso será buscar financiación para ejecutar cuanto antes una actuación clave para mejorar el acceso a unas instalaciones muy utilizadas durante todo el año.