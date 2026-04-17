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Transformación en Pontevedra

De lonja del Mercado a un espacio para crear conservas y fermentos

Soledad Saburido, vecina de Poio, dará los primeros cursos en el Mercado sobre esta temática.

Soledad Saburido, vecina de Poio, dará los primeros cursos en el Mercado sobre esta temática. / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra

El Concello de Pontevedra anunció un nuevo paso en la revitalización del Mercado de Abastos: la creación de un espacio de trabajo compartido para la transformación de productos locales, que se situará en las instalaciones de la antigua lonja del pescado, en la planta baja del edificio.

El proyecto arrancará de manera inminente con la licitación de una asistencia técnica por valor de 17.500 euros, que se encargará de definir los usos, las características técnicas y el procedimiento de funcionamiento de este equipamiento. El objetivo es dotar a la ciudad de un espacio acondicionado en el que pequeñas empresas agroalimentarias o productores particulares puedan procesar sus excedentes, elaborar conservas, mermeladas o fermentados y conseguir el registro sanitario necesario para su comercialización.

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Como germen de esta demanda, el Concello puso en marcha dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado con fondos europeos Next Generation, los cursos «A despensa viva no mercado, a arte da fermentación», impartidos por la bióloga Soledad Saburido, de Poio, cuyo éxito de inscripción ya ha motivado a la programación de nuevas ediciones para el mes de mayo.

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