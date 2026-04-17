Infraestructuras
Impulsan una nueva alternativa a la variante Oeste de Caldas
El nuevo trazado conectará la N-640 con la N-550 para desviar tráfico del casco urbano y reducir la afección sobre el territorio
El Gobierno central y el Concello de Caldas de Reis han acordado impulsar una nueva alternativa para la Variante Oeste, una actuación con la que se busca mejorar la movilidad en el municipio y reducir el tráfico de paso que actualmente atraviesa el casco urbano. La propuesta fue abordada en una reunión de trabajo entre el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde, Jacobo Pérez.
Según la propuesta en la que trabaja el Ministerio de Transportes, la actuación consistiría en la construcción de un vial de conexión entre la N-640 y la N-550. El objetivo es desviar una parte importante del tráfico que actualmente cruza el centro de la villa, especialmente el pesado, en dirección a la AP-9 y al puerto de Vilagarcía de Arousa. El estudio informativo de este nuevo trazado ya está en tramitación y el presupuesto estimado ronda los 12 millones de euros.
Frente a alternativas anteriores, esta opción plantea una intervención más ajustada y, según la documentación facilitada por la Delegación del Gobierno, presenta una menor afección sobre el territorio. El trazado se considera además más viable desde el punto de vista técnico, ambiental e hidráulico que otras posibilidades que fueron descartadas durante el proceso.
La nueva conexión permitiría responder a una de las principales demandas del municipio, la de sacar del núcleo urbano buena parte del tráfico que atraviesa a diario Caldas de Reis sin tener como destino la villa. Esa circunstancia repercute tanto en la fluidez de la circulación como en la seguridad vial y en la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en un entorno por el que pasan vehículos pesados de forma habitual.
Durante el encuentro con el alcalde de Caldas, Pedro Blanco destacó la necesidad de dar respuesta a un problema histórico de movilidad en el municipio y subrayó la colaboración entre administraciones para avanzar en una solución compartida. «El Gobierno está al lado de Caldas para dar solución a un problema histórico», señaló.
El delegado también valoró el papel de Jacobo Pérez en la defensa de las demandas vecinales y en la búsqueda de una alternativa consensuada. La nueva propuesta pretende mejorar la seguridad vial y aliviar la presión del tráfico en el núcleo urbano sin provocar grandes afecciones territoriales.
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