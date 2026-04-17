Sanxenxo
Forman al profesorado para detectar y abordar posibles casos de violencia
Se analizarán casos prácticos, señales de alarma y recursos de ayuda
La Concejalía de Cultura, dirigida por Nati Parada, organiza una charla dirigida al profesorado para detectar y abordar correctamente posibles casos de violencia en el entorno educativo. La actividad la realizará Synapse Profesional el próximo 5 de mayo, a las 18.00 horas, en el Pazo Emilia Pardo Bazán y será impartida por una criminóloga especialista en Prevención de Violencias y Psicología Clínica. «Trátase de aportar ferramentas para detectar casos de violencia nun dos lugares onde os rapaces e rapazas pasan máis tempo. Será una charla bidireccional con posibilidade de preguntas e consultas», apunta Nati Parada.
La charla tendrá una duración de dos horas y media, aproximadamente, en la que se abordarán casos prácticos, tipos de violencias (acoso escolar, violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil) con perspectiva de género e igualdad. señales de alarma básica para detección temprana. las consecuencias psicológicas y sociales en víctimas y agresores o recursos de ayuda disponibles, entre otros asuntos.
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras