Forman al profesorado para detectar y abordar posibles casos de violencia

La Concejalía de Cultura, dirigida por Nati Parada, organiza una charla dirigida al profesorado para detectar y abordar correctamente posibles casos de violencia en el entorno educativo. La actividad la realizará Synapse Profesional el próximo 5 de mayo, a las 18.00 horas, en el Pazo Emilia Pardo Bazán y será impartida por una criminóloga especialista en Prevención de Violencias y Psicología Clínica. «Trátase de aportar ferramentas para detectar casos de violencia nun dos lugares onde os rapaces e rapazas pasan máis tempo. Será una charla bidireccional con posibilidade de preguntas e consultas», apunta Nati Parada.

La charla tendrá una duración de dos horas y media, aproximadamente, en la que se abordarán casos prácticos, tipos de violencias (acoso escolar, violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil) con perspectiva de género e igualdad. señales de alarma básica para detección temprana. las consecuencias psicológicas y sociales en víctimas y agresores o recursos de ayuda disponibles, entre otros asuntos.