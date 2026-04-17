Gestión municipal
El Concello de Pontevedra contrata a tres personas para desatascar más de mil expedientes
Casi la mitad de los casos, 448, corresponden a maleza no retirada, seguidos de órdenes de ejecución
La prioridad de resolución la marcará la seguridad, destaca el alcalde, que llama a cumplir con las obligaciones
La contratación de tres personas permitirá desatascar un millar de expedientes atrasados en el Concello de Pontevedra. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, informó sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno.
Un programa de empleo temporal, por tres años prorrogable otros 12 meses, supondrá la contratación de un técnico medioambiental, un arquitecto técnico y un administrativo, un equipo con el que se espera poder avanzar para poder sacar adelante 1.093 expedientes en materia de disciplina urbanística y medioambiental.
El alcalde hizo un llamamiento a los particulares a cumplir con sus obligaciones. En este sentido, se informó de que la mayoría de las cuestiones son de asuntos relacionados con la limpieza de maleza, con 448 expedientes. A estas hay que sumar las de maleza subsidiaria, con 107.
Otra temática que destaca en cifras es la de órdenes de ejecución, con 340.
Con menor número de expedientes se encuentran los de disciplina urbanística, con 52; legalización, con 46, e informes de evaluación de edificios, con 43.
Completan el listado de expedientes pendientes 33 referidos a diligencias previas, ocho de declaración de caducidad, reposición y legalidad urbanística y uno de carácter sancionador.
Suministro eléctrico
En otra línea de cosas, la Xunta de Goberno local acordó aprobar las obras de mejora del suministro eléctrico en el casco histórico en la zona comprendida entre la Praza de Méndez Núñez y la de Valentín García Escudero. De este modo, Fenosa invertirá cerca de 31.000 euros en aumentar la potencia en unas obras que durarán dos meses.
Atracciones de verano
Por otro lado, el Concello ha adjudicado la supervisión de las atracciones de las fiestas de Santiaguiño do Burgo y A Peregrina a la empresa Aucatel. El contrato es por cuatro años y la empresa cobrará la concesionaria cobrará casi 500 euros por cada atracción revisada, por lo que la inversión es mucho mayor durante las fiestas de agosto.
Nuevo edificio de viviendas
En el ámbito de la vivienda, el alcalde informó de que se ha dado licencia para la construcción de un nuevo edificio en la calle Gerardo Álvarez Limeses, número 10, frente al Bodegón Arca. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros para la construcción de 14 viviendas, con 129 metros cuadrados por planta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras