Pontevedra
Los Bomberos sofocan un fuego en el aparcamiento de tierra de Mollavao
El incendio no afectó a ninguno de los vehículos estacionados en la zona en ese momento
Pontevedra
Los Bomberos de Pontevedra acudieron este viernes por la tarde a sofocar un incendio en el terreno que se usa de aparcamiento en Mollavao, en las cercanías de la Casa del Mar. El fuego se inició en unos vertidos que hay en la también conocida como «parcela de los circos». Ardieron palés de madera, colchones, muebles viejos, restos de obra... Afortunadamente, no sufrieron daños los coches que estaban aparcados en la zona en ese momento.
Además de los Bomberos, acudieron Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional. La intervención sirvió, además, para localizar dos nuevos vehículos abandonados: un Ford Galaxy con ventanilla rota, y un Kia Picanto aún sin vandalizar.
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