El BNG alerta de que la paralización de obras amenaza fondos europeos

El BNG de Marín criticó la situación de las obras de la senda peatonal y ciclista entre la rúa do Forte y la playa de Mogor y advirtió de que su paralización puede poner en riesgo cerca de 600.000 euros de fondos europeos. La formación nacionalista explicó que, según la información trasladada por el gobierno local en comisión, la empresa adjudicataria ha detenido la actividad por su situación económica y que, cinco meses después del inicio de los trabajos, apenas se ha ejecutado en torno al 15% de una actuación incluida en el Plan de Sostibilidade Turística y financiada con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Los nacionalistas también denunciaron las consecuencias que esta situación está provocando entre los vecinos de la zona, con problemas de accesibilidad y seguridad en la Rúa do Forte, calles levantadas y dificultades de acceso a las viviendas, además de una senda de las playas que sigue sin poder utilizarse a las puertas de la temporada de verano. El BNG sostiene que este caso refleja una falta de planificación y control del gobierno municipal y lo enmarca en otros proyectos con retrasos o paralizaciones, por lo que reclama más rigor en la ejecución de las obras.