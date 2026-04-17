Agotadas las plazas para la III Xuntanza de Maiores

El Concello de Poio ha colgado el cartel de completo para la III Xuntanza de Maiores, que se celebrará el domingo en la carpa de A Reiboa, en A Seca, con la participación de 500 personas, en su mayoría del municipio, aunque también acudirán asistentes de concellos limítrofes. La jornada incluirá almuerzo, baile con música en directo a cargo del Dúo Prisma y sorteo de regalos cedidos por comercios locales. El alcalde, Ángel Moldes, destacó que esta cita nació a petición de los propios mayores y la definió como un homenaje a su aportación a la sociedad.