La Xunta inyectará 2 millones hasta 2028 para consolidar el campus Crea

La Xunta inyectará dos millones de euros durante los próximos dos años para consolidar el Campus Crea de Pontevedra, un polo universitario que busca erigirse como referente en la especialización vinculada al mundo de la creatividad. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, sellaron en la tarde de este jueves el acuerdo de colaboración que permitirá materializar este impulso económico y que aspira a transformar el conocimiento académico en una herramienta de desarrollo económico real para la Comunidad.

El montante se destinará fundamentalmente a fortalecer el músculo investigador del campus. Según avanzó el conselleiro, uno de los hitos principales de este convenio será el impulso a un nuevo instituto de investigación orientado específicamente a este ámbito. Además, la dotación autonómica permitirá financiar la captación y el asentamiento de talento científico mediante la contratación de perfiles predoctorales y posdoctorales. Rodríguez recordó que Pontevedra, que ya alberga facultades como las de Bellas Artes y Diseño, es una ciudad históricamente vinculada a la creación, por lo que este plan busca dar estructura y proyección a esa identidad.

En un contexto de alta competitividad internacional, el titular de Educación recordó que «es imposible ser bueno en todo», por lo que la especialización es el único camino viable para destacar. En este sentido, defendió que el concepto del Campus Crea no se limita a una vertiente puramente artística, sino que tiene una aplicación directa en el tejido económico. «La creatividad es un valor fundamental para asegurar la competitividad, porque aquel que crea, está innovando», señaló el conselleiro, incidiendo en su «componente muy importante en todo lo que tiene que ver con la mejora y el diseño de los productos, y con la transferencia a los sectores productivos y empresariales».

Por su parte, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, aplaudió el modelo de especialización impulsado por la Xunta al considerar que corrige dos problemas históricos del sistema universitario gallego: la dispersión de esfuerzos y, sobre todo, el centralismo. «Había una cierta tendencia en nuestro país a pensar que había campus de primera y de segunda», reconoció Reigosa. En esta línea, destacó que acuerdos como este sitúan a los denominados campus periféricos en el mapa, garantizando que «un profesional o un estudiante que esté en el campus de Pontevedra tenga exactamente las mismas posibilidades que si estuviera en Vigo».

El proyecto de especialización abre también la puerta a la futura implantación de nuevas titulaciones

Reigosa subrayó además que esta inyección económica permitirá racionalizar la inversión en la educación superior y lograr que las líneas de investigación respondan a las verdaderas necesidades de Galicia. El objetivo a medio plazo, tras estos dos años de desarrollo, es que Pontevedra sea capaz de competir con los mejores y «levantar la bandera» de la investigación creativa, diversificando un panorama donde tradicionalmente se pone «más atención en los ámbitos científicos y tecnológicos».

El proyecto de especialización abre también la puerta a la futura implantación de nuevas titulaciones artísticas en la ciudad del Lérez. El rector apuntó que ya existe el compromiso de que la planificación académica tenga en cuenta la identidad de cada campus, de forma que los nuevos estudios fortalezcan estas líneas principales de trabajo.

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A este respecto, el conselleiro de Educación recordó que el mapa de titulaciones «no se puede improvisar» y exige acuerdos globales, pero dejó claro que la oferta debe estar «en constante evolución». Esto implica, añadió, ir «renovándose y actualizándose», diseñando nuevas carreras y también «sacando algunas que quedan obsoletas». Rodríguez abogó por sentarse con las universidades para perfilar una oferta que «dé respuesta a los nuevos oficios y a las nuevas profesiones», recordando que «la universidad, si no quiere envejecer, tiene que ir avanzando de manera paralela a la sociedad».