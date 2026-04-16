La UVigo recupera el cetro en las aguas del río Lérez

La IV Regata Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio-Trofeo Ría de Pontevedra volvió a enfrentar este jueves al alumnado de la Universidade de Vigo y de la Escuela Naval Militar en una cita ya consolidada como símbolo de colaboración y rivalidad deportiva entre ambas instituciones. Disputada en el entorno del muelle de As Corvaceiras, reunió de nuevo a estudiantes universitarios y de la Armada en una jornada seguida desde distintos puntos de la ría y marcada por el regreso de una de las modalidades más vistosas del programa. La UVigo recuperó el cetro tras la victoria del pasado año de la Escuela Naval.

Las remeras de la Escuela Naval esperan su turno junto al público que animó a los equipos. / Gustavo Santos

La edición de este año recuperó los barcos dragón, modalidad de piragüismo de origen chino con la que había nacido esta competición en 2023. Organizada por la Vicerreitoría del Campus de Pontevedra y la Escuela Naval Militar, con apoyo del Consello Social de la Universidade de Vigo, la prueba se enmarcó en la programación de la Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, creada en 1994 como órgano de relación institucional en los ámbitos cultural, científico, técnico y humanístico, del que emanan actividades académicas, divulgativas y deportivas a lo largo del curso.

La regata constó de tres mangas, dos con embarcaciones de doce tripulantes, en categorías femenina y masculina, y una tercera mixta con barcos dragón de veintidós palistas. El campo de regatas se trazó sobre quinientos metros y dos ciabogas, con recorridos de mil metros en las dos primeras pruebas y de mil en la última -originalmente iba a ser el doble, pero definido el vencedor acordaron recotar- un formato que combinó explosividad, resistencia y coordinación colectiva, además de facilitar el seguimiento de la competición desde tierra.

Además del triunfo parcial en cada manga, estuvo en juego el Trofeo Ría de Pontevedra, una pieza itinerante a la que cada año se incorpora una placa con el nombre de la institución vencedora. La Universidade de Vigo había ganado las dos primeras ediciones, pero la Escuela Naval Militar defendía el título conquistado en 2025 en Marín, en la anterior regata disputada en la modalidad de remo, lo que añadía un componente competitivo extra a una cita ya asentada en el calendario.

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La victoria final fue para los universitarios que lograron imponerse en todas las mangas disputadas y se adjudicaron de este modo la IV Regata Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio-Trofeo Ría de Pontevedra. En la prueba femenina venció el combinado universitario tras una accidentada salida de su rival, en la masculina se impusieron los estudiantes con autoridad desde el inicio y en la manga mixta ganaron de nuevo, con gran diferencia, resultados que acabaron por decantar la clasificación general de esta edición. Con este desenlace, el Trofeo Ría de Pontevedra vuelve a manos de la Universidade de Vigo, que será la encargada de custodiarlo hasta la celebración de la próxima edición.