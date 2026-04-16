Atención social
San Rafael asumirá la gestión de Casa da Quintán
Ponte Caldelas
La minirresidencia Casa da Quintán, en Ponte Caldelas, seguirá gestionada por Fogar e Clínica San Rafael hasta 2028 tras la adjudicación del concierto social para este recurso especializado en menores tutelados con problemas de salud mental. El contrato está dotado con 2,2 millones de euros y podrá prorrogarse dos años más. El centro dispone de ocho plazas y presta atención socioeducativa y terapéutica orientada a mejorar el bienestar emocional y la transición a la vida adulta.
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