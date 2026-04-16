Rueda ya encara las municipales: «Tenemos que ir a por todas»

La carrera hacia las elecciones municipales de 2027 ya ha empezado para el PPdeG. Ese fue el mensaje que dejó la junta directiva provincial celebrada ayer en Cuntis, donde el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, instó al partido a afrontar la próxima cita con ambición y sin dar ningún concello por seguro, al resumir la estrategia en una idea clara: «tenemos que ir a por todas».

Durante el encuentro, Rueda defendió una hoja de ruta basada en «trabajo, escucha y firmeza» y presentó la estabilidad como uno de los principales argumentos del partido ante el nuevo ciclo electoral. En esa línea, insistió en que no es momento de relajarse y en que la organización debe mantener activada su estructura territorial de cara a los próximos comicios.

El líder del PPdeG vinculó ese mensaje a la gestión del Gobierno gallego, al recordar que, según señaló, ya están en marcha el 85% de las medidas comprometidas para la legislatura. Entre los ejemplos citó la gratuidad educativa, las políticas de vivienda y varios proyectos sanitarios, con la intención de trasladar una imagen de continuidad y cumplimiento.

Rueda aprovechó además la cita para reforzar la idea de que el PPdeG quiere presentarse ante las municipales como una fuerza asentada en la gestión y en la presencia local. Ese mensaje de preparación anticipada fue uno de los ejes del acto, en el marco de la ronda de reuniones internas que el partido está celebrando en las cuatro provincias gallegas.

La reunión contó también con la participación del presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y de la secretaria xeral del partido, Paula Prado. López aprovechó su intervención para reivindicar que, con la vista puesta en 2027, el partido «está preparado, tiene iniciativa, habla de lo que le interesa a la gente, no cae en las trampas de la oposición y siempre está dispuesto a trabajar», mientras Prado arropó el acto junto a la dirección autonómica y provincial.

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En clave más local, López destacó además el trabajo de la portavoz popular en Cuntis, Isabel Couselo, y defendió que el PP puede reforzar su posición en el municipio en las próximas elecciones. Con todo, la cita sirvió sobre todo para escenificar el arranque del trabajo interno del partido de cara a 2027, con Rueda situando la organización territorial y la gestión como pilares de esa estrategia.