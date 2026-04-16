Román Rodríguez presume en Cerdedo Cotobade de de los comedores escolares gallegos
El conselleiro de Educación visita el servicio del CEIP de Tenorio, reabierto tras quedar dañado por un incendio en febrero
N. D.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha presumido este jueves de los comedores escolares públicos en Galicia en el día en el que entra en vigor el Real Decreto estatal de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles.
Rodríguez defendió los "menús equilibrados y de calidad diseñados y supervisados por nutricionistas gracias a las medidas tomadas en los últimos años, mucho antes de que el Gobierno del Estado aprobase el real decreto que hoy entra en vigor".
Así lo señaló durante una visita al Colexio Plurilingüe de Tenorio, en Cerdedo Cotobade, donde ejerció como un comensal más junto a unos 250 alumnos que hacen uso del servicio en este centro que, además, cuenta con unas instalaciones de cocina renovadas tras una inversión de casi medio millón de euros después del incendio sufrido en febrero.
En concreto, ha hecho referencia a la entrada en vigor del real decreto aprobado por el Gobierno para fijar nuevas normas sobre la alimentación en los centros educativos y que. "No va a suponer grandes cambios para nuestro día a día, ya que tenemos los deberes hechos", ha subrayado el conselleiro.
"Esto es, siempre habrá menús específicos por motivos de salud, pero no por motivos religiosos, ideológicos, éticos o de otra índole", ha incidido.
Con todo, Román Rodríguez ha avanzado que esta primavera entrará en vigor una nueva línea de ayudas para quienes tienen hijos en Infantil y Primaria que utilizan comedores gestionados en centros públicos por ANPAS y ayuntamientos o comedores de centros concertados.
En estos casos, las familias recibirán de la Xunta una cuantía que variará en función de la renta familiar: serán 150 euros por hijo para los hogares que ganen hasta 6.000 euros per cápita al año y 100 euros por hijo para los que tengan renta de entre 6.000 y 10.000 euros.
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