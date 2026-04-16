Reprochan al alcalde que solicite el quinto crédito de su mandato

El BNG de Poio cuestionó ayer la política económica del alcalde, Ángel Moldes por llegar «al récord de créditos en el municipio al tener que solicitar el quinto del actual mandato». La portavoz nacionalista Marga Caldas advierte de que el gobierno local «precisa este préstamo tanto para pagar modificados de obras como facturas de actuaciones y servicios para los que el Concello no tenia inicialmente ni contrato ni fondos disponibles»

Caldas explica que el PP llevó la quinta solicitud de crédito por imponerte de 487.821,11 euros a la Comisión de Facenda de ayer, «cayendo en la incoherencia con respecto al que defendía cuando estaba en la oposición». Recuerda la nacionalista que Moldes «criticó siempre la realización de operaciones financieras, pero ahora es el primero en aprobarlas sin ningún tipo de ambages, vendiéndolas incluso como un logro cuando en la realidad son la demostración de la falta de orden en las cuentas municipales».

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A juicio de la portavoz nacionalista, el nuevo crédito es una muestra más de la «deficiente gestión de Moldes, que se salta los trámites de gasto según revelan los informes del servicio de Intervención».