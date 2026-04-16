El PSOE pontevedrés da por hecho que la rehabilitación de Santa Clara no empezará ni en 2027

El portavoz socialista en el Concello, Iván Puentes, da por hecho que el popular Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación, y rival electoral del PSOE el próximo año "marchará de la Diputación de Pontevedra en mayo de 2027 sin cumplir la única promesa relevante que hizo con esta ciudad cuando lo nombraron vicepresidente, que es la de iniciar las obras de rehabilitación del convento de Santa Clara. La promesa era tenerlas concluidas, pero ni siquiera las va a tener iniciadas cuando abandone el cargo".

El líder del PSOE lamenta que Domínguez "ni siquiera vaya a hacer lo más inmediato y sencillo, que sería abrir los jardines de Santa Clara a la ciudadanía. Si nadie lo impide, no solo no los tendrá abiertos, sino que los habrá destrozado cuando marche de la Diputación en 2027", en alusión a la tala de árboles y arbustos para realizar las excavaciones arqueológicas ordenadas por Patrimonio en la huerta del convento.

Puentes recordó que "en diciembre de 2023 ponía una fecha clara, que era junio de 2024, para iniciar las obras en Santa Clara, con los jardines como prioridad. Pasados dos años, las obras no están iniciadas ni se espera su inicio en el corto plazo. En enero de 2024 rectificó esa fecha inicial y situaba en 2027 la finalización de la reforma"

Insistió además en tras el reciente acuerdo plenario, apoyado por PSOE y BNG para exigir a la Diputación que paralice la tala de árboles prevista en Santa Clara y reconsidere sus planes para los jardines del antiguo convento, "se produjeron algunas novedades". "Por una parte, una rueda de prensa en la que Rafa Domínguez nos acusaba a los socialistas de no enterarnos de absolutamente nada, porque en Santa Clara no se iban a tocar árboles que no estuvieran enfermos y para los que los informes técnicos de la Diputación no recomendaran su tala; y al mismo tiempo nos decía que no se modificaría un ápice el proyecto del convento, ni mucho menos ampliar la superficie o variar su ubicación en este recinto", recordó.

Con diferentes de la Diputación, "que a día de hoy tenemos ya encima de la mesa", subraya que "la licencia solicitada al Concello de Pontevedra para actuar en los jardines de Santa Clara estaba condicionada a dos autorizaciones del servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia, una para permitir la tala de unos 150 árboles en el recinto conventual y la otra para autorizar el traslado del pozo y del cementerio fuera del lugar en el se encuentran en este momento"

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"Por ello le pedimos a la Diputación las resoluciones de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta autorizando tanto la tala de los árboles como el desmantelamiento y traslado del pozo y el cementerio. Los técnicos nos contestan que, aunque la autorización se ha solicitado, no existe respuesta y, por consiguiente, no hay autorización de la Xunta".