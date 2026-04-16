El PP de Pontevedra denuncia 10 meses de retraso en la creación de la comisión especial sobre seguridad

El PPPontevedra ha exigido el "cumplimiento inmediato" del acuerdo plenario aprobado en junio de 2025 para la creación de una comisión especial para el estudio y la mejora de la convivencia ciudadana.

La concejala del PP Pepa Pardo ha recordado que esta iniciativa fue aprobada por el pleno municipal, con los votos a favor de populares y socialistas, tras la negativa del BNG y del PSOE a respaldar la propuesta del PP para constituir un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Ya en noviembre, Pardo se interesó en el pleno por la creación de esta comisión, sin obtener una respuesta concreta. Ahora, "diez meses después del pleno extraordinario sobre seguridad, convocado a instancias del PP, el acuerdo continúa sin materializarse. ¿Qué ha sido de esta comisión? ¿Por qué no la llevan a efecto?", ha cuestionado la edil popular.

“Es inaceptable que este acuerdo quede guardado en un cajón. No estamos ante una cuestión menor, sino ante una herramienta necesaria para mejorar la convivencia y responder a una de las mayores preocupaciones de los vecinos de las zonas afectadas”, ha añadido Pardo.

Por otro lado, ha reprochado el “silencio cómplice” del PSOE, impulsor de la comisión aprobada y que, sin embargo, no ha exigido su puesta en marcha durante todo el año: “No solo el BNG no la ha creado, es que el PSOE ni siquiera se ha molestado en preguntar qué ha pasado con su propia iniciativa”.

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El PP de Pontevedra vincula esta "falta de iniciativa directamente con el cambio de rumbo de los socialistas durante el mandato, que han suavizado su postura crítica con la gestión municipal del BNG, ha concluido.