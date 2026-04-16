Pontevedra envejece: su censo de mayores de 70 años ya es igual al de menores de 20

Pontevedra logra incrementar, aunque de forma lenta, su censo total de población y se mantiene como la urbe gallega con una media de edad más joven. Pero ese panorama no evita un envejecimiento progresivo de sus habitantes. Con una cifra oficial de 83.339 vecinos, el 22% tiene menos de 25 años (cerca de 18.400 personas) y otras 19.500 están por encima de los 65 años, en supuesta edad de jubilación.

Esta diferencia a favor de los mayores ya se registra desde hace algunos años, pero en 2025 se certificó por vez primera una situación que nunca se había dado hasta ahora. Hay tantos pontevedreses de 0 a 20 años, en su inmensa mayoría aún sin trabajar, como personas de 70 años o más, todos ellos ya en su edad de jubilación.

Son 14.200 en cada franja de edad, después de que en los últimos cuatro años el censo de mayores haya aumentado un 10% aproximadamente y el de menores de 20 bajó un 6%. En 2021 había 14.500 jóvenes frente a 13.800 «veteranos».

Y las previsiones no son nada halagüeñas, si tenemos en cuenta las proyecciones estimadas para los próximos años. Estos informes de futuro apuntan a que el municipio habrá perdido en torno a 2034 un 22% de su población menor de 20 años, mientras que ganará en la misma proporción vecinos de más de 65 años. Es el cálculo de la proyección de población a corto plazo realizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que vaticina que en solo diez años habrá el doble de jubilados que menores de edad.

Siguiendo esta evolución demográfica negativa, dentro de diez años los vecinos mayores de 65 años en el área de Pontevedra pasarán a unos 37.000, lo que supone un crecimiento proporcional idéntico al de la caída de la población joven, es decir, un 22% más. El organismo que analiza los datos estadísticos de la comunidad calcula que en los próximos años las provincias de Pontevedra y Lugo serán las que más sufran la sangría poblacional, mientras Ourense resiste y A Coruña ganarán habitantes.

Como en el resto de ciudades europeas, en Pontevedra cada vez hay más personas mayores y menos niños y niñas. De hecho, los pontevedreses de 0 a 14 años suponen solo el 12% del total del padrón de habitantes (son 9.765 niños y niñas), frente a casi el 23% de personas de 65 o más años (19.434).

Por otra parte, Pontevedra es actualmente una de las ciudades con la edad media más joven de su población en Galicia, con 46,9 años en 2024, pero esta edad media ascenderá hasta los 50 años por término medio en 2034, siguiendo esta proyección poblacional elaborada por el IGE.

Pontevedra tiene oficialmente 83.339 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si bien son datos que corresponden a 1 de enero de 2025, hace más un año. Por ello, estas cifras, que están vigentes a lo largo de todo 2026 a efectos de transferencias del Estado y otros baremos, difieren de forma notable con las que maneja el Concello. El Padrón municipal tenía registrados ayer 85.253 vecinos, 1.914 más de los que certifica el INE, si bien hace días que el Concello no publica sus datos actualizados. Ademas, los trabajos de depuración y control por parte del instituto impiden incluir esa diferencia en el censo oficial.

Los 83.339 habitantes oficiales suponen un aumento de 233 con respecto a los 83.106 de 2024, pero en un análisis a más largo plazo se observa que el crecimiento demográfico en la ciudad desde la pandemia ha sido muy moderado. Son solo 98 personas más que en 2021. En los dos ejercicios siguientes hubo una caída del censo que comenzó a recuperarse en 2024.

Un total de 42 pontevedreses tenían el 1 de enero pasado cien o más años, pero ahora, según el Padrón, serían más de setenta. Además, el 6% de todo el censo es población extranjera, con 4.974 personas originarias de otros países.

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