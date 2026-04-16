Pontevedra y cuatro municipios más pueden ya reabrir sus gallineros

Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín y Vilaboa ya tienen vía libre para reabrir sus gallineros y sacar al aire libre a sus aves de corral. Eran de los pocos municipios que aún tenían confinadas a las gallinas ante el temor de la gripe aviar, pero aeste jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación levantó por completo el confinamiento preventivo de las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica y la previsión de subida de las altas temperaturas.

El ministerio toma esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

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El pasado 1 de abril Agricultura ya decretó el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral, si bien se mantuvo en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, entre ellas los cinco municipios de la comarca. Desde el 1 de julio de 2025 se han contabilizado en España 16 focos de gripe aviar en granjas de producción; el último, el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. España ya ha sido declarada, desde el pasado 10 de febrero, país libre de gripe aviar de alta patogenicidad.