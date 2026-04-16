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Desconfinamiento

Pontevedra y cuatro municipios más pueden ya reabrir sus gallineros

Agricultura levanta por completo el cierre de las aves de corral dictado el pasado noviembre

Gallinas confinadas en noviembre en Pontevedra

Gallinas confinadas en noviembre en Pontevedra / Gustavo Santos

R. P.

Pontevedra

Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín y Vilaboa ya tienen vía libre para reabrir sus gallineros y sacar al aire libre a sus aves de corral. Eran de los pocos municipios que aún tenían confinadas a las gallinas ante el temor de la gripe aviar, pero aeste jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación levantó por completo el confinamiento preventivo de las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica y la previsión de subida de las altas temperaturas.

El ministerio toma esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

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El pasado 1 de abril Agricultura ya decretó el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral, si bien se mantuvo en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, entre ellas los cinco municipios de la comarca. Desde el 1 de julio de 2025 se han contabilizado en España 16 focos de gripe aviar en granjas de producción; el último, el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. España ya ha sido declarada, desde el pasado 10 de febrero, país libre de gripe aviar de alta patogenicidad.

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