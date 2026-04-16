Poio reserva 480.000 euros para reforzar tres obras en marcha

Las obras de la avenida da Barca, el vial entre Casalvito y O Padrón y la pista multideporte de Vilariño incorporarán mejoras por cerca de 480.000 euros tras detectarse nuevas necesidades durante la ejecución de los trabajos. Los informes técnicos justifican la modificación de los proyectos al aparecer afecciones en redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad y telecomunicaciones al abrir las zanjas.

La mayor partida, 270.000 euros, se destina a la actuación de la PO-308 en la avenida da Barca; otras dos rondan los 90.000 euros para Casalvito-O Padrón y los 11.000 para Vilariño. El gobierno local recurrirá de nuevo a una operación de crédito para financiar estas actuaciones. El alcalde de Poio, Ángel Moldes, defendió la medida al asegurar que busca «garantizar la máxima calidad de las obras y evitar problemas futuros».