El parque de Castiñeiras

Una vez más tenemos que traer a la actualidad al Parque del Lago de Castiñeiras, que ya en reiteradas ocasiones hemos expuesto, porque entendemos que es un lugar muy importante, desde el punto de vista turístico, después de las inigualables playas, y un complemento ideal para conjugar mar y montaña.

Y nos congratulamos, en el comentario del mes de noviembre de 2025, cuando el ayuntamiento anunció la mejora del parque de caminos y viales como los de A Grela y O Iglesario, para convertirlos en enlace con la actual carretera de subida al Lago, asfaltándolo y ensanchándolo a 5,70, y nos pareció una buena noticia, pues no en vano, llevamos más de veinte años reclamando estas y otras reformas y servicios que, a nuestro entender es necesario realizar, para, de verdad, poner en valor el parque, y que suponga un atractivo turístico más.

Por eso, en nuestro comentario del 25 de septiembre de 2013 decíamos: «Marín tiene grandes posibilidades de disfrute y esparcimiento para su población y para atraer al visitante o turista más exigente, pues además de disponer de un rosario de hermosas y seguras playas, disponemos de una magnífico Parque del Lago Castiñeiras, a muy pocos minutos del centro urbano. Espacio natural de una gran belleza, donde pueden ejercitarse infinidad de deportes o prácticas deportivas al aire libre, tanto individualmente como de conjunto y respirar el aire puro y gozar de su tranquilidad, de sus hermosas vistas y de su paz, en plena sierra de la repoblación forestal, es un delicioso lugar de reposo, cubierto de espesos bosques, con una altitud media de unos trescientos metros sobre el mar. Cuenta con tres carreteras que, nos llevan al mismo Lago, pero que la que arranca de Marín de Arriba, no permite la subida de autobuses. Y desde allí, podemos subir al mirador de Cotorredondo, desde donde se pueden contemplar unas vistas magníficas que abarcan las tres rías: de Arousa, Marín y Vigo, o sea desde la Curota a cabo Silleiro».

Y en otro comentario del 21 de mayo de 2014, decíamos: «En numerosas ocasiones hemos manifestado la necesidad de que el parque pase a ser municipal, para poder mantenerlo y mejorarlo progresivamente. Y, es cierto, que, en el momento actual, se encuentra bastante abandonado, quizás por falta de medios económicos, para hacer un adecuado mantenimiento. Para empezar, sería necesario mejorara la carretera que une Marín con el Parque, por Marín de Arriba, para que puedan subir los autobuses. Para ello, sería necesario desviar el actual trazado, desde el puente de la vía VG-4.4, a la altura del campo de fútbol, hacia el norte, parta enlazar, de nuevo, con la carretera de Figueirido (EP-0019), aproximadamente un kilómetro más arriba del actual, y así evitar las pronunciadas curvas que impiden el paso de autobuses. Habría que hacer una mejor y más profunda indicación del mismo, dentro de los viales municipales. Solucionar el problema de los asadores para poder hacer comida, quizás agrupándolas, para un mejor control sería suficiente. Y como no, invertir en alguna instalación hostelera y de ocio para pequeños y mayores, e incluso sería necesario construir algún tipo de “bungalós”, o cosa similar, bien armonizada con el entorno natural, por ejemplo, en las inmediaciones del antiguo campo de tiro, con objeto de darle más vida y utilidad al ya de por sí, maravilloso enclave natural».

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Por eso recibimos una muy mala impresión, cuando el pasado miércoles subimos para ver cómo estaba, con motivo de la inauguración del «Garden Botánico», que, por cierto, el nombre no nos gusta, podría ser Parque, Jardín, etc., pero bueno. Y comprobamos que las carreteras no se arreglaron y llevan más de cuarenta años en servicio, los viales que recorren el parque están intransitables, destrozados. En fin, que comprobamos que apenas se hizo ninguna mejora que parecía que iba a ser con la toma de iniciativa del ayuntamiento para la puesta en valor. Porque es un parque maravilloso, que sin ninguna duda aumentaría la atracción turística, y mejoraría el lugar para disfrute de todos. Que así sea, es lo que deseamos todos los marinenses.