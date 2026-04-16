Educación
Una nueva canalización desviará el agua que inunda el CEIP A Xunqueira I de Pontevedra
Tendrá una longitud de 196 metros y medio y llegará hasta el río a través de la Illa das Esculturas
El Concello de Pontevedra iniciará en unos días unas obras de emergencia en el entorno del CEIP A Xunqueira I para tratar de solventar los problemas de inundaciones que sufre este centro educativo, un motivo que ha provocado las quejas de la comunidad escolar en numerosas ocasiones.
Así lo anunció este jueves el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tras la Xunta de Goberno, cuando dio cuenta del proyecto diseñado, una actuación que será ejecutada por la empresa Veolia (antes Viaqua), contratada por la vía de emergencia. El presupuesto asciende a poco más de 135.213 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.
Se instalará una tubería de gran tamaño, de 500 milímetros de diámetro, con la que se recogerá el agua de la lluvia para conducirla hasta el río Lérez. La nueva canalización tendrá una longitud de 196 metros y medio y se colocará entre el pabellón del colegio y el brazo de que separa esta zona de la Illa do Covo. El sistema incorporará válvulas de retorno para impedir que el agua quede estancada y vuelva a provocar inundaciones, generando de nuevo el problema.
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