Minuto de silencio en Pontevedra por las víctimas de la violencia machista

La Subdelegación do Goberno en Pontevedra ha organizado este jueves un minuto de silencio, encabezado por el subdelegado, Abel Losada, en recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género en España.

Ha asistido persoal de la Subdelegación, representantes de la Guardia Civil, Policía, de la Xunta y políticos así como algunos ciudadanos.

Según los datos oficiales, en lo que va de de año son 16 las víctimas mortales de la violencia machista en España, casi el doble de las nueve registradas en estas mismas fechas en 2025.

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La última víctima registrada se produjo en Córdoba el pasado día 14.