Juzgan una presunta agresión sexual en un obradoiro de emprego en Valga

Un alumno de un obradoiro de emprego juvenil se sentó este jueves en el banquillo acusado de agredir sexualmente a una compañera durante varias jornadas de trabajo del curso, entre noviembre de 2023 y junio de 2024. La denunciante sostuvo en el juicio que sufrió tocamientos, insinuaciones de carácter sexual y un episodio de exhibicionismo, por lo que la Fiscalía mantuvo la petición de una sentencia condenatoria al considerar que los hechos han quedado acreditados y que encajan en un delito continuado de agresión sexual, mientras que la defensa reclamó la absolución al entender que no existe prueba suficiente.

La denunciante, que declaró protegida tras un biombo, relató varios episodios ocurridos en noviembre de 2023 en el marco de este taller de empleo, un programa de formación y trabajo para jóvenes desempleados promovido conjuntamente por los concellos de Moraña y Valga. Según explicó en la sala, uno de los primeros incidentes se produjo durante un desplazamiento en furgoneta, cuando el acusado le apoyó la mano en la pierna, y también se refirió a un episodio en la zona de los baños, donde aseguró que él la siguió y le hizo insinuaciones de carácter sexual.

La joven situó el episodio más grave durante una jornada de desbroce en la que ambos coincidieron trabajando juntos. En su declaración afirmó que el procesado comenzó con comentarios de índole sexual, le tocó la cara y el culo, se agarró los genitales, se bajó el pantalón y llegó a cogerle la mano para intentar que se los tocara. Añadió que rechazó esa conducta y que se quedó bloqueada porque no esperaba una situación así.

Varios testigos respaldaron parcialmente su versión en el juicio. Un compañero aseguró que en una ocasión vio al acusado tocarle la pierna dentro de la furgoneta y recordó también gestos de acercamiento físico hacia ella. Otros declarantes señalaron que el procesado realizaba comentarios sexuales de forma habitual y que la denunciante les habló de dos episodios concretos: uno relacionado con los baños y otro con la jornada de desbroce.

El profesor del obradoiro manifestó que la alumna le contó que el acusado le había tocado el culo y que se había sacado el pene delante de ella. Explicó que, tras conocer lo ocurrido, se activó el protocolo y ambos fueron separados, aunque también reconoció que siguieron coincidiendo en algunos desplazamientos. La madre de la joven sostuvo, por su parte, que las medidas adoptadas no fueron suficientes y que su hija sentía miedo.

Los forenses ratificaron en lo esencial sus informes y señalaron que la joven presenta un déficit cognitivo leve que la hace más vulnerable y le dificulta reaccionar ante determinadas situaciones. También apuntaron que el impacto psicológico de lo sucedido se vio agravado por la respuesta recibida después de comunicar los hechos, al sentirse cuestionada y no suficientemente protegida.

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Frente a ello, la defensa negó las acusaciones, incidió en supuestas contradicciones en el relato de la denunciante y sostuvo que no existe una prueba directa que permita desvirtuar la presunción de inocencia. La representación del Concello de Valga, personado como responsable civil subsidiario, mantuvo igualmente que no hay base suficiente para una condena y defendió que sí se adoptaron medidas cuando se tuvo conocimiento de la situación.